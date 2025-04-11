Серию акций по сбору гуманитарной помощи проведут в Подмосковье 12 и 13 апреля

В 2022 году в Подмосковье начал действовать проект «Доброе дело». Волонтеры в честь третьей годовщины программы 12 и 13 апреля проведут в регионе гуманитарные акции.

Жители каждого муниципалитета в выходные смогут принести в пункты сбора необходимые товары для отправки бойцам на фронт, а также навестить ветеранов Великой Отечественной войны и принять участие в уборке памятников.

«Проект „Доброе дело“ начинался в 2022 году, как региональная гуманитарная миссия для поддержки жителей Донбасса и участников специальной военной операции, но границы помощи давно расширились», — рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Сейчас в регионе действуют 87 пунктов сбора гуманитарной помощи. За минувшие три года добровольцы отправили свыше восьми тысяч тонн грузов.

Список вещей, которые можно отправить в зону проведения спецоперации, указан на сайте движения «Волонтеры Подмосковья».