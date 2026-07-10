Дагестанские таможенники пресекли нелегальный вывоз 177 миллионов рублей

Таможенники в аэропорту Махачкалы пресекли попытку вывоза за границу 177 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

Пачки с купюрами нашли при осмотре чемоданов следовавшего в Бишкек 38-летнего россиянина. Пассажир объяснил, что получил средства за продажу недвижимости.

В подтверждение слов он предоставил расходные ордеры и предварительный договор купли-продажи недвижимости. Однако документы не соответствовали требованиям законодательства, поэтому вывоз валюты запретили.

В соответствии с указом президента России от 25 марта 2026 года, физические лица могут вывозить за пределы страны эквивалент 100 тысяч долларов США только при наличии заверенных банковских выписок.

Ранее таможенники в Смоленской области изъяли 700 тысяч нелегальных пачек сигарет, привезенных из Белоруссии без акцизной марки.