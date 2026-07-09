В Смоленской области таможенники изъяли 700 тысяч нелегальных пачек сигарет

Сотрудники мобильной группы Смоленской таможни пресекли нелегальный ввоз в Россию 700 тысяч пачек сигарет без акцизных марок из Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Центрального таможенного управления.

«Сотрудники мобильной группы Смоленской таможни пресекли ввоз в Россию 700 тысяч пачек сигарет белорусского производства без акцизных марок. По предварительной оценке, стоимость партии превышает 100 миллионов рублей», — заявили в ведомстве.

Фуру с товаром остановили рядом с населенным пунктом Кругловка. В документах было написано о поставке более 19 тонн белорусского пива в Россию. Однако на грузовом отсеке машины была навигационная пломба ГЛОНАСС, сведений о которой нет в системе мониторинга перевозок. При досмотре вместо заявленного пива инспекторы нашли сигареты. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о контрабанде.