Дачников призвали быть бдительными из-за мошеннических писем в зимний период

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал RT о рисках, с которыми сталкиваются владельцы дачных участков в зимнее время.

Эксперт объяснил, что аферисты активно используют фишинговые кампании, которые маскируются под официальные сообщения от правления СНТ. В зимний период, когда многие вопросы решаются дистанционно, злоумышленники рассчитывают на то, что владельцы участков переведут деньги на указанные в письме счета.

Мошенники создают практически идентичные копии реальных рассылок, используя украденные или собранные через утечки базы данных электронные адреса и номера телефонов. Текст таких сообщений часто содержит элементы социальной инженерии, например, упоминание о «срочной необходимости оплатить задолженность по электричеству до отключения» или «внеочередном взносе на ремонт поврежденного морозами водопровода».

Также злоумышленники активизируют деятельность по подделке документов для захвата контроля над товариществом. Зимнее внеочередное «собрание», на которое приглашают ограниченный круг лиц или которое проводится заочно, становится удобной ширмой для принятия решений о смене председателя, об утверждении новых тарифов или даже о распоряжении общим имуществом.

Для защиты от мошенничества важно лично проверять любую финансовую информацию. Получив уведомление об изменении реквизитов для взносов или о новом целевом сборе, следует позвонить доверенному лицу из правления, чей контактный номер был сохранен ранее. Кроме того, всегда нужно запрашивать и внимательно читать протоколы общих собраний.