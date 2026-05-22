Дачников предупредили о штрафах за продажу картофеля с участка

Доцент Леонова: за продажу картофеля без регистрации может грозить штраф

Выращивание картофеля на дачном участке для личных нужд не грозит никакими штрафами, а вот продажа урожая без соблюдения правил может обернуться административной ответственностью. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

«Выращивание картошки на своем участке не влечет штрафов, если дачник делает это для себя, без дальнейшей перепродажи», — сказала Леонова.

Она уточнила, что для продажи картофеля дачнику следует использовать сертифицированные семена и зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. За нарушение правил реализации семян Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф от 300 до 500 рублей, а за предпринимательскую деятельность без регистрации — от 500 до 2000 рублей.

Леонова добавила, что эти вопросы контролирует Россельхознадзор. Практика привлечения дачников к ответственности была и остается небольшой, однако такой риск все равно существует.

Ранее дачникам посоветовали внимательнее выбирать сорт картофеля для посадки. Среди популярных вариантов выделили «Гала» с урожайностью до 400 килограммов с сотки и «Беллароза», которую ценят за скороспелость и крупные клубни.