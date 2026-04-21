Дачникам рассказали, как снизить расходы на электричество

Российские дачники могут заметно сократить расходы на электроэнергию, если перейдут на сельский тариф. Об этом «Газете.ru» рассказал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«Разница между обычным и сельским тарифом на электроэнергию в 2026 году составляет около 25%, и для многих дачников это существенная экономия» — отметил депутат.

Он пояснил, что воспользоваться сельским тарифом можно только при соблюдении ряда условий. Дом должен быть официально зарегистрирован в ЕГРН как жилой. Если объект оформлен как садовый дом, льгота на него не распространяется. Кроме того, участок должен находиться в населенном пункте с сельским статусом — например, в деревне, селе или поселке.

«Если указан „городской округ“ или просто „территория СНТ“ без привязки к населенному пункту — сельский тариф не положен», — пояснил Чаплин.

Для подключения тарифа потребуется собрать пакет документов. В него входят выписки из ЕГРН на дом и землю, паспорт, ИНН, СНИЛС, а также актуальные данные счетчика электроэнергии. Дополнительно нужно получить в СНТ справки о членстве в товариществе, отсутствии долгов по взносам и фактическом подключении участка к сетям СНТ.

Заявление с документами подают в региональный расчетный центр. В Подмосковье этим занимается МосОблЕИРЦ. В стандартном порядке обращение рассматривают в течение 30 рабочих дней, хотя в некоторых регионах предусмотрено ускоренное оформление за отдельную плату.

Ранее Чаплин напомнил о правилах сдачи садового дома в аренду. Так, если жилье оформляют в аренду на лето или на несколько месяцев, обычно это не считают предпринимательской деятельностью и нарушением закона.