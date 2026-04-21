Депутат Чаплин напомнил россиянам правила сдачи дачного дома в аренду

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в интервью RT объяснил, какие правила действуют при сдаче дачного дома в аренду, в том числе посуточно.

Чаплин отметил, что сдавать дом в СНТ можно, но с определенными оговорками. Если дом сдается на лето или на несколько месяцев, это, как правило, не считается бизнесом и не запрещено законом. Однако если дом систематически сдается посуточно, рекламируется и оказываются гостиничные услуги, это может быть незаконно.

«Устав товарищества может содержать дополнительные ограничения. Первое, что нужно сделать, — внимательно изучить устав. Если в нем есть прямой запрет на сдачу домов в аренду, то действовать придется с оглядкой на этот запрет», — подчеркнул депутат.

При этом, по словам Чаплина, отдельное разрешение председателя не требуется. Соседей предупреждать тоже не нужно, но если арендаторы будут нарушать тишину или мусорить, соседи вправе жаловаться в правление или полицию.

С посуточной арендой ситуация сложнее. Формально прямого запрета нет, но на практике сдача дома посуточно и размещение объявлений с ценами могут быть расценены как предпринимательская деятельность, что является нарушением целевого использования земли. За это предусмотрены штрафы от 10 тысяч рублей.