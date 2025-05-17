Дачникам рассказали, как сэкономить на квартплате летом

Эксперт по ЖКХ Бондарь: дачники могут сэкономить на квартплате летом

Уезжающие на дачу горожане могут сэкономить на оплате ЖКХ за городские квартиры в летний период. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Перерасчет могут сделать для отдельных платежей, основанием послужат документы, подтверждающие отсутствие всех зарегистрированных лиц в квартире я течение пяти и более дней подряд.

«Подтверждением могут выступать, например, проездные билеты, командировочные удостоверения, справка председателя СНТ о пребывании на садовом участке, временная регистрация по иному адресу», — пояснил эксперт.

Документы нужно предоставить в управляющую компанию до отъезда или не позднее 30 дней с момента возвращения. Перерасчет произведут за услуги, которые рассчитываются исходя из количества проживающих, например, вывоз мусора, водоотведение или газоснабжение. Перерасчет за отопление, содержание и капремонт не предусмотрен, добавил Бондарь.

Россиян предупредили, что мошенники начали звонить жильцам и предлагать пересчитать квартплату, представляясь при этом сотрудниками управляющих компаний. В основном злоумышленники нацеливаются на пенсионеров.