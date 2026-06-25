Дачникам рассказали, как избежать лишних расходов при поездке за город

С началом дачного сезона многие закупают все необходимое для отдыха за городом. Однако на этапе подготовки легко допустить ошибки, которые приведут к незапланированным тратам и испорченным продуктам. Эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова поделилась с Life.ru советами, как этого избежать.

Одной из частых ошибок является покупка слишком большого количества скоропортящихся продуктов. По словам Самойловой, желание запастись едой на весь отдых может привести к тому, что часть продуктов останется невостребованной. Это особенно актуально для овощей, зелени, ягод, молочной продукции и мяса. Эксперт рекомендует заранее продумать меню и список покупок, а также предусмотреть возможность докупить продукты рядом с дачей.

Также важно заранее проверять запасы продуктов дома и на даче. Нередко люди покупают крупы, макароны, сахар, чай или консервы, забывая, что такие же продукты уже есть в шкафу или холодильнике. Чтобы избежать лишних расходов, полезно вести список имеющихся запасов и обновлять его перед каждым отъездом.

Самойлова посоветовала покупать товары длительного хранения с запасом и распределять их между городской квартирой и дачей. Такой подход помогает точнее рассчитать объем покупок и сократить количество продуктов, которые в итоге отправляются в мусор.

Не стоит забывать и о бытовых мелочах. Перед поездкой полезно проверить наличие средства для мытья посуды, губок, мусорных пакетов, бумажных полотенец, салфеток и средств от насекомых. Отсутствие таких товаров может серьезно испортить отдых.

Особое внимание стоит уделить аптечке. Перед выездом необходимо проверить наличие антисептиков, пластырей, средств от укусов насекомых и лекарств, которые регулярно принимают члены семьи. Также важно убедиться, что препараты не просрочены, и при необходимости заранее пополнить запас.