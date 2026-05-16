Дачникам рассказали, как использовать кофейную гущу для удобрения
Кофейная гуща может послужить удобрением, если смешать ее с землей. Об этом РИА «Новости» рассказал основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.
Он дал дачникам совет, как использовать остатки от кофе в огородах или садах. Эксперт подчеркнул, что без добавок кофе заплесневеет, поэтому к нему обязательно потребуется субстрат.
«Да, кофейную гущу можно использовать при выращивании растений, но только смешав ее с землей», — отметил он.
Ранее психотерапевт и нутрициолог Лариса Никитина назвала две-три кружки кофе в день оптимальным количеством для среднестатистического человека. По ее словам, напиток будет положительно влиять на здоровье только при условии соблюдения здорового образа жизни.
Специалист рекомендовала пить кофе в первой половине дня, чтобы избежать проблем со сном. Также она призвала делать выбор в пользу качественных сортов с чистым составом.