Дачникам рассказали, как использовать кофейную гущу для удобрения

Основатель Macondo Хилон: из кофейной гущи с землей можно сделать удобрения

Кофейная гуща может послужить удобрением, если смешать ее с землей. Об этом РИА «Новости» рассказал основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.

Он дал дачникам совет, как использовать остатки от кофе в огородах или садах. Эксперт подчеркнул, что без добавок кофе заплесневеет, поэтому к нему обязательно потребуется субстрат.

«Да, кофейную гущу можно использовать при выращивании растений, но только смешав ее с землей», — отметил он.

Ранее психотерапевт и нутрициолог Лариса Никитина назвала две-три кружки кофе в день оптимальным количеством для среднестатистического человека. По ее словам, напиток будет положительно влиять на здоровье только при условии соблюдения здорового образа жизни.

Специалист рекомендовала пить кофе в первой половине дня, чтобы избежать проблем со сном. Также она призвала делать выбор в пользу качественных сортов с чистым составом.