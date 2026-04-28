Нутрициолог Никитина посоветовала пить кофе в первой половине дня

Психотерапевт и нутрициолог Лариса Никитина сообщила в беседе с NEWS.ru , что две-три кружки кофе в день — это оптимальное количество для среднестатистического человека.

Она подчеркнула, что напиток может положительно влиять на здоровье, но только при условии соблюдения здорового образа жизни.

«Если человек пьет алкоголь, курит как не в себя, у него изменен режим бодрствования, он все время пребывает в депрессии, в злости. Если он просто будет пить две-три чашечки кофе, сильно он не поздоровеет», — отметила эксперт.

Никитина рекомендовала пить кофе в первой половине дня, чтобы не возникло проблем со сном. Кроме того, она посоветовала выбирать качественные сорта с чистым составом.