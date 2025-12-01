Свыше 3 тысяч жителей Подмосковья перевели дачные дома в статус жилых с января

Жители Подмосковья все чаще стремятся превратить свои дачи в полноценные дома для круглогодичного проживания. С начала года такой возможностью воспользовались уже 3355 человек.

«Жилой» статус открывает владельцу дома доступ ко всему, что положено обитателю города, но при этом позволяет оставаться на собственной земле.

«Главным условием перевода садового дома в жилой является соответствие здания нормам капитального строительства. Такие дома обязаны иметь надежный фундамент, электричество, систему водоснабжения, канализацию, отопление и вентиляцию», — напомнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Все требования указаны в правительственном постановлении № 47 от 2006 года.

Услуга также доступна для расположенных в садоводческих некоммерческих товариществах и предназначенных исключительно под ведение садоводства участков.

Перед подачей заявки владельцу необходимо заказать техническое заключение о состоянии постройки. Если собственников несколько, потребуется нотариальное согласие каждого.

После этого в течение 13 дней местные власти выносят решение. После утверждения данные обновляются в ЕГРН.

Статус жилого дома открывает существенный список преимуществ. Среди них — право зарегистрироваться по месту жительства и пользоваться всеми базовыми услугами, включая медицинское обслуживание или оформление ребенка в детский сад.

Владелец получает возможность вернуть часть средств в виде налогового вычета, рассчитывать на льготы по жилищно-коммунальным услугам и платить по тем тарифам, которые действуют для обычных жилых домов.

Кроме того, недвижимость с новым статусом вырастает в цене, что выгодно при ее продаже. Еще одно значимое преимущество — возможность бесплатного подключения к газу, если соответствующая инфраструктура есть в населенном пункте.

Однако оформить перевод дачи в жилой дом получится лишь при полном соблюдении требований и наличии всех необходимых документов — процедура строго регламентирована и предполагает тщательную проверку каждого объекта.