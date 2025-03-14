Садовод Туманов: подготовку участка нужно начинать с устранения лишней влаги

Андрей Туманов, председатель общественного объединения «Московский союз садоводов», поделился рекомендациями по подготовке огорода к новому сезону после зимнего периода. Об этом сообщило « Радио 1 ».

Специалист отметил, что дачникам, приезжающим на участок лишь в выходные, вряд ли удастся выполнить и десятую часть необходимых работ перед началом активного садово-огородного сезона.

«Если у вас там по колено воды, что часто бывает, то нужно прокапывать, чтобы вода ушла. Если теплица стояла закрытая, то закидайте участки снегом или торфом, чтобы пропиталась земля», — рекомендовал эксперт.

По его словам, далее следует заняться уборкой участка: проверить состояние деревьев, удалить сухие и гнилые плоды, убрать растительный мусор. Только после этого можно приступать к посадке холодоустойчивых культур, таких как морковь, свекла, салат, петрушка и редис, добавили «Известия».