Дачникам объяснили, зачем на участке нужна компостная куча

Компостная куча на дачном участке позволяет вернуть земле питательные вещества, которые были у нее взяты, и поддержать ее плодородие. Об этом 360.ru сообщила агроном Елизавета Тихонова.

По словам эксперта, в компостную кучу, как правило, попадают пищевые отходы, опадающие с деревьев листья и трава, которая скашивается.

«Это то, что росло на вашем участке, то, что вынесло ценные питательные вещества, и то, что желательно вернуть назад», — пояснила она.

Тихонова добавила, что отходы несут в себе множество микроэлементов, в том числе азота, калия, фосфора, в которых нуждается почва.

О том, как правильно обустроить компостную яму, что можно и что нельзя в нее класть, читайте в нашем материале.