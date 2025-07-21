Дачникам назвали растение, за выращивание которого грозит штраф и арест

В России запретили выращивать виды мака, содержащие наркотические вещества. Дачникам за это нарушение грозит административная и уголовная ответственность со штрафом и арестом, рассказал в беседе с агентством «Прайм» руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко.

Он напомнил, что правительство утвердило перечень растений, которые содержат в себе наркотические вещества. В список попал мак снотворный и другие виды мака рода Papaver, которые запрещено культивировать. Выращивать можно только ненаркотический мак.

Если нарушителя привлекут к административной ответственности, то его могут или оштрафовать на сумму от трех до пяти тысяч рублей, или арестовать до 15 суток.

В случае, если у человека обнаружат от 10 запрещенных растений на участке, то наступит уголовная ответственность. Нарушителю тогда грозит либо до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо ограничение или лишение свободы до двух лет.

Если речь идет о выращивании от 200 цветков, то это уже считается особо крупным размером. За это нарушителю грозит «лишение свободы до восьми лет с ограничением свободы до двух лет либо без него».

Ранее россиян предупредили, что за выращивание ипомеи, розы гавайской и голубого лотоса можно получить не только штраф, но и тюремный срок. Все будет зависеть от количества запрещенных растений.