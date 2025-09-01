Дачникам напомнили о запрете вести бизнес с 1 сентября

В России с 1 сентября запретили вести бизнес на дачах

С 1 сентября в России начал действовать заперт на ведение бизнеса на дачах и наем для сбора урожая. Текст федерального закона опубликовали накануне на официальном сайте правовой информации.

Теперь земельные участки с видом разрешенного использования «садоводство/огородничество» предназначены только для личного использования. Коммерческая эксплуатация противоречит целевому назначению участков.

Новые правила ограничивают ведение огородничества без создания товариществ на землях, где такой вид деятельность не предусмотрен. Документ разрешает ведение садоводства для личных потребностей.

Законопроект о запрете вести бизнес на дачах ранее приняли по инициативе группы депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым. Владельцы дач по-прежнему имеют право продавать урожай, если при этом они не нанимают работников.