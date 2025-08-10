C сентября дачникам в России запретят зарабатывать на своих участках

С 1 сентября в России вступят в силу поправки, запрещающие использование земель садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) для ведения бизнеса. Закон приняли по инициативе группы депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

Изменения в федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» полностью исключают возможность размещения на дачных участках коммерческих объектов. Запрет распространяется на хостелы, склады, мастерские, автосервисы, питомники, магазины и другие предприятия, не относящиеся к личному использованию земли.

При этом владельцы дач сохраняют право продавать выращенный урожай, если при этом они не нанимают работников, а площадь участка не превышает 50 соток.

Ранее в России запретили несогласованную вырубку деревьев на собственных участках. В худшем случае можно понести уголовную ответственность.