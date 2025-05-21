Дачникам напомнили о запрете на сруб деревьев на участке

Эколог Кобяков: краснокнижные деревья и кустарники запрещено рубить на даче

На даче нельзя рубить краснокнижные деревья и кустарники, иначе собственника ждет уголовная ответственность. Об этом в беседе с aif.ru рассказал член общественного совета при Рослесхозе Константин Кобяков.

Он посоветовал владельцам участков перед вырубкой деревьев обратиться в соответствующий орган за разъяснениями.

«Если земля находится в федеральной собственности — нужно идти в лесничество. Если она принадлежит муниципалитету — разрешениями занимается местная администрация», — уточнил эколог.

Кобяков объяснил, что все, что находится на частной земле, принадлежит ее собственнику. Однако полученную древесину продавать запрещено.

Если из-за сильного ветра дерево на участке упало или может рухнуть на дом, то его дальнейшую судьбу нужно обсудить с местной администрацией или правлением СНТ.

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал дачникам, как сэкономить на оплате ЖКХ за городские квартиры в летний период.