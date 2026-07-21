Дачник из Подмосковья напечатал «бар» для испанских слизней

Житель Клина Николай Шильников разработал и напечатал на 3D-принтере ловушку для испанских слизней, которые начали массово появляться на его участке. Конструкция получила популярность в соцсетях и вызвала интерес у дачников из разных регионов России.

Для борьбы с вредителями мужчина создал мобильную ловушку в форме бочонка с тремя пандусами и отверстиями для проникновения слизней. Внутрь конструкции наливают пиво, запах которого привлекает вредителей. После попадания внутрь слизни не могут выбраться.

Для выполнения заказов мужчина приобрел дополнительные 3D-принтеры. Сейчас в его распоряжении 11 устройств, однако производственных мощностей всё равно не хватает для удовлетворения спроса. Изготовление одной ловушки занимает около 10 часов.

Разработчик назвал конструкцию «Слизерин», а пользователи соцсетей предложили ей другое название — «Слизнебар». Ловушка предназначена для установки на поверхности земли, поэтому её не требуется закапывать в грунт. При этом конструкция защищает пиво от попадания дождевой воды.

Ранее дачников предостерегли от потерь урожая из-за подземных вредителей.