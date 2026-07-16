Дачников предостерегли от потерь урожая из-за подземных вредителей

Энтомолог Дмитрий Куренщиков предупредил дачников о незаметном вредителе, способном уничтожить урожай картофеля под землей. Об этом сообщил aif.ru .

По его словам, 28-точечная божья коровка может нанести урон, сопоставимый с известным колорадским жуком. Многие садоводы либо не замечают этого вредителя, либо принимают его за полезного хищника, уничтожающего тлю, добавил KP.RU.

Кроме того, существует еще один опасный вредитель — проволочник, личинка жука-щелкуна. Он живет в почве и прогрызает клубни и корнеплоды. Вред становится заметен только во время уборки урожая, когда исправить ситуацию уже невозможно.