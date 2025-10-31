Circulation: позднее засыпание может привести к проблемам с сердцем

Врачи Американской ассоциации сердца предупредили, что привычка поздно ложиться спать может негативно сказаться на здоровье сердечно-сосудистой системы. Исследование, опубликованное в журнале Circulation , показало, что нарушение естественного ритма «день-ночь» способно вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

«Нарушение циркадных ритмов может стать триггером для развития различных заболеваний. Важно осознавать, что соблюдение режима сна и бодрствования является критически важным для поддержания общего здоровья», — отметили авторы исследования.

По данным ученых, нарушение циркадных ритмов, вызванное поздним засыпанием, работой в ночные смены и частыми перелетами, может привести не только к проблемам с сердцем, но и к нарушениям обмена веществ, ожирению и диабету второго типа, написал KP.RU.

Эксперты подчеркнули, что свет играет ключевую роль в регулировании биоритмов, влияя на выработку гормонов, уровень сахара и давление. Для сохранения здоровья специалисты рекомендуют придерживаться регулярного распорядка дня, ложась и вставая в одно и то же время.