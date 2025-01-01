Травлей школьника в Челябинской области заинтересовался Следком

Мать школьника в Челябинской области пожаловалась на травлю в адрес ее сына и других учащихся. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, сообщила пресс-служба .

По словам женщины, старшеклассники с сентября 2024 года систематически издевались над ее сыном. Кроме него от действий хулиганов пострадали еще несколько человек. Родители обратились к руководству школы и в компетентные органы, но проблема осталась нерешенной.

После того, как о травле рассказали местные СМИ, Следственное управление СКР по Челябинской области устроило процессуальную проверку. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и доложить о результатах расследования.

Конфликт между школьниками произошел в поселке Еткуль в конце ноября за пределами школы, сообщил сайт 74.ru. Семиклассник получил травму головы. Участников драки поставили на внутришкольный учет, зачинщика — на учет в ПДН.

В России могут принять закон о профилактике травли, сообщила «Вечерняя Москва». Госдума рассмотрит его в начале 2025 года.