Чукотку назвали самым безопасным регионом России

Чукотский автономный округ оказался в 2024 году самым безопасным регионом страны — в нем зафиксировали 865 преступлений. Об этом со ссылкой на данные МВД сообщило РИА «Новости» .

Второе место в рейтинге получил Ненецкий автономный округ, в котором за год произошло 877 правонарушений. Еще одним регионом, вошедшим в топ-3 по безопасности стала Ингушетия, где зарегистрировали 1938 преступлений.

Какие именно правонарушения учитывались в статистике МВД, в агентстве не уточнили. В список самых безопасных регионов России также включили Магаданскую область и Чечню.

Антирейтинг возглавил Центральный федеральный округ — там зафиксировали свыше 418 тысяч правонарушений, то есть примерно четверть всех преступлений в стране.

Ранее главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Инна Решетова назвала регионы с самой высокой продолжительностью жизни. В список вошли Ингушетия, Дагестан, Москва, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.