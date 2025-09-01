Врач Решетова рассказала, что Дагестан и Ингушетия попали в топ регионов России с высокой продолжительностью жизни

Главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ имени академика Б.В. Петровского Инна Решетова рассказала «Газете.Ru» , что в России есть пять регионов с высокой продолжительностью жизни и пять — с низкой.

Эксперт отметила, что РНЦХ имени Б.В. Петровского вместе с ведущим мировым экспертом в области долголетия профессором Клаудио Франчески (Италия) проводят исследование влияния региональных факторов на биологический возраст человека. В результате будет создана карта долголетия России.

На 2025 год среди регионов России с низкой продолжительностью жизни — Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Амурская область, Иркутская область и Забайкальский край. А среди регионов России с высокой продолжительностью жизни — Ингушетия, Дагестан, Москва, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

По словам доктора, на статистику влияют разные образ жизни, экологические условия и генетические особенности.