Врач Портнова рассказала об осложнениях после укуса клеща

Врач-терапевт и кардиолог из медицинской компании «СберЗдоровье» Роксана Портнова поделилась информацией о том, как проявляются опасные заболевания после укуса клеща. Она рассказала, что сам укус обычно безболезненный, и его можно не заметить. Об этом написал RT .

При клещевом энцефалите в месте укуса могут появиться покраснение, отечность, зуд и жжение. Инкубационный период составляет от одного до 35 дней, часто — 7–12 дней. Симптомы могут варьироваться от легких гриппоподобных до тяжелых неврологических.

Портнова объяснила, что симптомы часто развиваются остро: внезапно возникают слабость, головная боль, головокружение, озноб и повышение температуры тела. Затем может появиться повышенный тонус мышц шеи, который затрудняет их подвижность. При тяжелом течении клещевого энцефалита могут проявиться судороги или нарушение сознания.

Говоря о болезни Лайма, врач отметила, что первые симптомы обычно проявляются через 3–30 дней после укуса клеща. На первой стадии заболевания в области укуса появляется пятно, которое постепенно увеличивается до 5–15 сантиметров. Пятно может быть горячим на ощупь, вызывать зуд и болезненность. Через несколько дней центр пятна светлеет или становится синюшным и образует форму кольца вокруг укуса.

При появлении первых симптомов необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью, чтобы провести диагностику и начать лечение.