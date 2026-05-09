«Чудовищная ложь»: внучка Кантарии опровергла мифы о смерти деда

Герой Советского Союза Мелитон Кантария на самом деле не умирал в поезде, и его не хоронили в костюме певца Сосо Павлиашвили. Эти и другие мифы и жизни и смерти знаменосца Победы развеяла его внучка Анжела Кантария в интервью MK.RU .

«Дедушка не умирал в поезде, как пишут журналисты. Меня возмущает этот факт! Не понимаю, для кого выгодна эта неправдивая информация?!» — удивилась женщина.

По ее словам, дед скончался в больнице в 1993 году в возрасте 73 лет. Он не получал квартиру в Москве, а дом, который строил как семейное гнездо, снесли, но не сожгли, как утверждают в некоторых публикациях.

Также ложью внучка назвала информацию о том, что героя похоронили в костюме певца Сосо Павлиашвили, потому что в семье не было денег. Кантарию достойно проводили в родном городе Джвари, где есть памятник и школа его имени.

«Мы тогда только месяц как перебрались из Грузии в Москву, жили не на широкую ногу, скромно, но не до такой степени, чтобы не на что было похоронить нашего дедушку. О каком чужом костюме может идти речь?! Зачем вся эта чудовищная ложь?» — возмутилась Анжела.

Она также рассказала, что дед не любил говорить о войне и не считал себя героем. Кантария помогал людям, был депутатом, но никогда ничего не просил для себя. Своим потомкам он наказывал оставаться порядочными и добрыми, относиться ко всем одинаково и помогать тем, кто нуждается.

В прошлом году президент Владимир Путин посмертно наградил офицера Алексея Береста, командовавшего отрядом Кантарии.