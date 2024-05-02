Чубайс организовал в Израиле Центр по изучению России | 360°

02 мая 2024, 22:28
Чубайс организовал в Израиле Центр по изучению России
Чубайс организовал «Центр российских исследований» в университете Тель-Авива
Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал соорганизатором «Центра российских исследований» (ЦРС), открывшегося в университете Тель-Авива. Об этом написали на сайте учебного заведения.
ЦРС займется изучением постсоветской истории России.
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«Вопреки своему названию, проект выглядит на удивление неполитичным. Чтобы более или менее серьезно поговорить о будущем России, ЦРС намерен заняться новейшей историей России — экономической, политической, социальной и культурной», — сказано в сообщении университета.
Среди тех, кто планирует сотрудничать с центром, — признанные в России иноагентами публицист Александр Баунов* и социолог Виктор Вахштайн*. Руководить Центром будет профессор Итай Сенеда.
В феврале «Роснано» обратится в Арбитражный суд с требованием признать банкротом компанию-разработчика гибких планшетов, которые в народе прозвали «планшетами Чубайса».
* Признан в России иноагентом.
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