Чубайс организовал в Израиле Центр по изучению России | 360°

Мир 02 мая 2024, 22:28 Чубайс организовал в Израиле Центр по изучению России Чубайс организовал «Центр российских исследований» в университете Тель-Авива РИА «Новости»

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Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал соорганизатором «Центра российских исследований» (ЦРС), открывшегося в университете Тель-Авива. Об этом написали на сайте учебного заведения.

ЦРС займется изучением постсоветской истории России.

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«Вопреки своему названию, проект выглядит на удивление неполитичным. Чтобы более или менее серьезно поговорить о будущем России, ЦРС намерен заняться новейшей историей России — экономической, политической, социальной и культурной», — сказано в сообщении университета.

Среди тех, кто планирует сотрудничать с центром, — признанные в России иноагентами публицист Александр Баунов* и социолог Виктор Вахштайн*. Руководить Центром будет профессор Итай Сенеда.

В феврале «Роснано» обратится в Арбитражный суд с требованием признать банкротом компанию-разработчика гибких планшетов, которые в народе прозвали «планшетами Чубайса».

* Признан в России иноагентом.