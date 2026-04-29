Что-то должно случиться. Стоит ли ждать, что жилье на вторичном рынке подешевеет
Бывший премьер-министр Сергей Степашин предрек снижение цен на вторичном рынке жилья. Почему вероятность этого невысока, рассказал 360.ru руководитель Совета Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
«Как вы думаете, что должно произойти, чтобы несколько миллионов человек вдруг независимо приняли решение продавать свое жилье дешевле? Должны произойти какие-то изменения, которые ухудшают покупательскую активность. Но я пока этого не усматриваю», — заявил он.
По словам Апрелева, рынок вторичного жилья очень консервативен, и случаев, когда квартиру начинают продавать дешевле, немного. Для этого продавец должен максимально торопиться, например, если у него большие долги. Снижение ключевой ставки лишь увеличит спрос, добавил риелтор.
А вот первичный рынок действительно ждут непростые времена, если не изменится система проектного финансирования, считает собеседник 360.ru.
