Что теперь будет с бездомышами? Закон об усыплении бродячих собак запустили на федеральном уровне

Депутат Мособлдумы Керселян: в законе о бездомных собаках есть ряд недоработок

Закон об усыплении бродячих и агрессивных собак рассматривают на федеральном уровне. В целом Мособлдума поддержала его, однако в проекте есть несколько спорных моментов. Об этом Анастасии Букреевой на стриме 360.ru рассказал председатель комитета Московской областной думы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

Согласно инициативе, регионы смогут устанавливать срок нахождения бродячих животных в приютах. За время содержания должны найти хозяина. В противном случае собак усыпят. Керселян отметил, что концептуально Мособлдума поддержала закон, однако в правовом поле есть ряд недоработок на федеральном уровне. По его словам, не учитывается первопричина появления бездомных собак — недобросовестные хозяева.

«Первая, самая большая проблема в том, что в нашей стране нет закона лицензирования разведения собак», — сообщил Керселян.

Он добавил, что нужен федеральный закон, четко регламентирующий условия разведения собак. Владельцев нужно обязать чипировать и регистрировать собак, и только потом продавать. Тогда можно будет легко определить нерадивого хозяина, выбросившего животное на улицу.

«Нужен федеральный закон, согласно которому вводится норма, что если частное лицо выбрасывает собаку на улицу, он должен за это нести ответственность», — добавил депутат.

Также Керселян указал на нехватку приютов. Если, согласно новому закону, отлавливать собак, то их нужно куда-то размещать, а в приютах мест нет, резюмировал депутат.