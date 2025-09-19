Что под маской. Реакция вдовы Тюнина на известие о смерти мужа обескуражила очевидца

Реакция вдовы гендиректора «Химпроминжиниринга» Александра Тюнина на известие о смерти мужа поставила в тупик очевидца. Об этом сообщило издание «Вечерняя Москва» .

Обнаруживший тело очевидец позвонил Тюниной. Женщина отреагировала на его слова совершенно тихо, без истерик.

«Меня удивило ее спокойствие», — признался очевидец.

Главу компании Umatex, производящей композитные материалы, 50-летнего Александра Тюнина обнаружили мертвым в Новой Москве. Возле его тела нашли предсмертную записку. В ней бизнесмен написал, что последние пять лет страдал тяжелой депрессией.

Тюнин указал на листке адрес и телефон своей жены.