Россиянам рассказали, что нельзя делать на последнем звонке

Юрист Хмелевской: за плохое поведение школа может не пустить на последний звонок

Правила поведения родителей и детей на последнем звонке определяются локальными актами школ и общими нормами, установленными на федеральном уровне. Об этом 360.ru сообщил юрист и основатель консультационно-представительского центра «Верус» Денис Хмелевской.

«У некоторых [школ] есть запреты на использование телефонов для съемок во время официальных речей и гимна. Никому нельзя приносить алкоголь и курить на территории школы», — сказал он.

По словам юриста, за нарушения администрация учебного заведения может не пустить на мероприятие или отчитать на сайте школы. В редких случаях возможно наложение штрафа.

Подробнее о том, как не испортить последний звонок и каких правил еще стоит придерживаться, читайте в нашей статье.