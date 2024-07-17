«Что его опасаться-то?» Стала известна судьба пермского людоеда Малышева

Пермский людоед Малышев после выхода на свободу трудился в приюте для животных

Пермский людоед Михаил Малышев, выйдя из мест лишения свободы, некоторое время трудился волонтером в приюте для животных. О нем рассказала 360.ru хозяйка приюта.

По словам женщины, Малышев занимался уборкой территории и резал на кухне мясо для собак. За время волонтерства зарекомендовал себя хорошо, не проявлял агрессии.

Хозяйка приюта добавила, что людоед был общительным, но о прошлом не вспоминал.

«Мы такое даже и слушать не будем. Мы <…> животных очень любим, <…> разговоры такие даже не заводили», — подчеркнула она.

Все волонтеры приюта знали, кто такой Малышев, но не боялись его. К тому же, и сам мужчина не привлекал к себе внимания.

«Что его опасаться-то? Это ему нас опасаться надо! Это не то что раньше», — добавила хозяйка приюта.

По ее словам, у Малышева были больные ноги, и он еле ходил. Мужчина покинул приют сам, но до сих пор иногда возвращается.

Также она попросила упомянуть, что животные в приюте ухоженные и холеные.

«А то пишут всякую ерунду, [что] и собак там едят…» — добавила она.

Хозяйка приюта добавила, что Малышева обеспечивали обедом, поэтому он «не смотрел на собак голодными глазами».

Михаил Малышев совершил как минимум два убийства в Перми в конце 1990-х, его приговорили к 25 годам лишения свободы. В 2022 году мужчина вышел на свободу.