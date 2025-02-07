«Что делать? Снимать штаны и бегать». Почему нельзя покупать авто у иностранца за наличные

Жительница Москвы получила огромный штраф за то, что купила машину у иностранца за наличные. С чем это связано и как избежать акта об административном правонарушении, рассказал 360.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он уточнил, что это связано с требованиями закона о валютном контроле. При этом многие до сих пор платят наличными, потому что денежный перевод могут отменить или вообще не пропустить, если речь идет об иностранных банках.

«Понятно, что люди просто не знают о том, что они не должны так делать. Потому что граждане наши почему-то, я не знаю почему, не спят каждый день в обнимку с полным собранием законов Российской Федерации. А сотрудники Федеральной налоговой службы исходят из того, что незнание закона не освобождает от ответственности. И если ты не спишь со сводом законов, то очень зря», — иронично прокомментировал Шапарин.

Он добавил, что Национальный автомобильный союз просил правительство ввести мораторий на такие штрафы, но ответа пока нет. Собеседник 360.ru заявил, что его часто спрашивают, что делать в такой ситуации.

«Мой папа все детство на мой вопрос „А что мне делать?“ отвечал одним-единственным образом: снимать штаны и бегать. Здесь ровно то же самое. Единственная разница: здесь штаны снимет уже Федеральная налоговая служба. Последние», — подытожил эксперт.

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