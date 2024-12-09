«Авто.ру Бизнес»: Lada Granta возглавила рейтинг вторичных автомобилей на российском рынке

Отечественная марка Lada Granta осенью 2024 года стала самой популярной моделью на российском рынке подержанных машин. Продажи увеличились на 42,9% по сравнению октябрем-ноябрем прошлого года. Об этом сообщает сайт «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков «Авто.ру Бизнес».
Вторую позицию рейтинга заняла Kia Rio. Ее продажи возросли на 20,3%. Тройку лидеров замкнул Hyundai Solaris. Рост его продаж составил 20,7% по сравнению с осенью 2023 года. Частные продавцы предлагают приобрести иномарку за 1,05 миллиона рублей, дилеры запрашивают в среднем 1,14 миллиона рублей. За год эта стоимость упала на 5,8%.
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