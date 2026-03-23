ЧОПам разрешили применять оружие для защиты объектов

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому специализированные частные охранные организации получают право примерять оружие на время спецоперации. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, частная охрана сможет использовать боевое стрелковое оружие для защиты объектов топливно-энергетического комплекса, госкорпораций, стратегических предприятий и критически важных объектов, относящихся к федеральным ведомствам.

Получить оружие можно будет, направив обращение в Росгвардию. Его будут согласовывать с ФСБ.

Росгвардия получает право принимать решение о выдаче оружия и патронов к нему во временное пользование.

Ранее стало известно, что Путин подписал закон о работе частных детективов и ЧОП. Правовой акт закрепил гарантии для сотрудников частных охранных служб.