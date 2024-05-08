HR-эксперт Мурадян: полиграф чаще всего используют при приеме на работу в банк и ювелирные магазины | 360°

Общество 08 мая 2024, 13:06 HR-эксперт Мурадян: полиграф чаще всего используют при приеме на работу в банк и ювелирные магазины

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Полиграф, проверяющий кандидата на честность, обычно применяют при устройстве на работу с высокой зоной ответственности. То же самое касается должностей с доступом к данным или деньгам. Об этом рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Точного перечня профессий, для которых обязательно прохождение полиграфа при устройстве на работу, не существует», — добавил специалист.

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По его словам, чаще всего такую процедуру проходят потенциальные работники банков, менеджеры, продавцы торговых сетей и сотрудники ювелирного бизнеса. Трудовой кодекс позволяет нанимателю получать персональную информацию претендента, но только с его письменного согласия.