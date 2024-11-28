Член ТПП Потемкина рассказала, что длинные новогодние праздники положительно влияют на туризм и гостиничный бизнес

Длинные новогодние праздники имеют как положительные, так и отрицательные последствия для экономики. Об этом «Мир 24» рассказала член Торгово-Промышленной Палаты РФ Юлия Потемкина.
Пр ее словам, выигрывает от длинных каникул сфера услуг. В частности, туристические компании и гостиничный бизнес. Также больше выручка становится в сфере общепита. Также это хороший сезон для тех, кто завязан на производстве товаров к праздникам.
Однако могут страдать сферы, где важен непрерывный технологический процесс. Однако там уже привыкли к праздникам и стараются так организовать работу, чтобы он не прекращался.
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