Член СПЧ Кабанов назвал провокацией разрешение мусульманам молиться в храмах

Разрешение Муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова на намаз в православных церквях вызвало дискуссии среди некоторых россиян. Такое решение может привести к дестабилизации и нарушениям традиций в стране, написал в Telegram-канале член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов.

Он сравнил действия Аляутдинова с поведением несуществующего «соседа по даче», который якобы разрешил своим неадекватным «гостям-братьям» использовать чужой дом в своих целях.

«У соседа стоит глобальная хитрая задумка: при помощи своих „братьев“ он хочет выселить вас из вашего прекрасного дома, чтобы потом в нем с комфортом жить», — объяснил Кабанов.

Он также предположил, что православные должны начать готовиться к возможному «агрессивному развитию событий», так как слова Аляутдинова обладают потенциалом для создания конфликтов с мусульманами.

Ранее студенты-мусульмане из Сургута пожаловались, что администрация вуза не дала им помещений для молитвы, поэтому намазы пришлось совершать прямо в коридорах.