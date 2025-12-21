Член ОП встретила «ряженых Героев России» с медалями на груди

Член Общественной палаты России Екатерина Колотовкина повстречала на заправке в Ростовской области трех «ряженых Героев России». О ситуации она рассказала в Telegram-канале .

Колотовкина возвращалась из ДНР и вместе с военными остановилась на одной из заправок купить кофе.

«Меня ослепил блеск геройских звезд. За столиком стояли трое мужчин в орденах и медалях. На груди каждого светилась звезда героя. У одного их было сразу три. Такого ни я, ни спутники не видели. Поэтому с интересом начали разглядывать иконостас», — рассказала она.

Общественник отметила, что эти люди сообщили, что едут из зоны СВО. Однако на просьбу рассказать о своих подвигах и показать документы к наградам ответили, что звезды им вручила организация «Боевое братство», а сами они возят гуманитарную помощь.

«Мы предложили вызвать военную полицию и разобраться, почему они передвигаются на автомобилях без номеров. Но „герои“ трусливо сбежали. Герои с фронта не стали их догонять: устали и спешили домой к семьям», — добавила Колотовкина.

Ранее депутат Михаил Иванов назвал «позорищем» продажу фальшивых государственных наград на маркетплейсах.