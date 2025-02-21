Депутат Иванов назвал «позорищем» продажу фальшивых госнаград на маркетплейсах

Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов выразил обеспокоенность растущим числом поддельных государственных наград, продаваемых на маркетплейсах. Его слова передал Life.
Эти награды, как заметил собеседник, изготавливаются из низкосортных материалов и предлагаются по низким ценам, что позволяет любому человеку приобрести их всего за 1000 рублей.
Иванов подчеркнул, что такая практика глубоко оскорбительна для героев страны, заслуживших настоящие государственные награды своим трудом и подвигами. По его мнению, распространение фальшивых медалей унижает достоинство и значимость подлинных наград, подчеркивая необходимость принятия мер против подобной торговли. В заключение он назвал подобную практику «позорищем».
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