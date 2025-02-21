Депутат Иванов назвал «позорищем» продажу фальшивых госнаград на маркетплейсах

Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов выразил обеспокоенность растущим числом поддельных государственных наград, продаваемых на маркетплейсах. Его слова передал Life .

Эти награды, как заметил собеседник, изготавливаются из низкосортных материалов и предлагаются по низким ценам, что позволяет любому человеку приобрести их всего за 1000 рублей.

Иванов подчеркнул, что такая практика глубоко оскорбительна для героев страны, заслуживших настоящие государственные награды своим трудом и подвигами. По его мнению, распространение фальшивых медалей унижает достоинство и значимость подлинных наград, подчеркивая необходимость принятия мер против подобной торговли. В заключение он назвал подобную практику «позорищем».