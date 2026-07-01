Член ОП Машаров предупредил, что мошенники заманивают подростков на собеседования и толкают к оформлению займов

В период летних каникул подростки сталкиваются с мошенничеством при поиске подработки. Злоумышленники предлагают заманчивые вакансии с высоким доходом, но в итоге вынуждают молодых людей брать займы на обучение, после чего лишают их возможности получить обещанную работу. Об этой схеме рассказал член Общественной палаты России Евгений Машаров в беседе с РИА «Новости» .

Он подчеркнул, что мошенники используют стремление подростков заработать в летний период. Соискателям обещают высокие зарплаты, но вместо этого втягивают в сомнительные схемы и загоняют в долги, отметил сайт телеканала «Звезда».

Схема работает следующим образом: после встречи с мошенниками кандидату сообщают, что для начала работы необходимо пройти специальный курс за свой счет. Если у подростка нет денег на обучение, его убеждают оформить потребительский кредит прямо на месте. В результате молодые люди не только не получают работу, но и остаются должны банку крупную сумму.