Член ОП Машаров предупредил, что для создания клумбы у дома нужно согласие собственников

Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, сообщил RT , что для обустройства клумбы или огорода возле многоквартирного дома требуется проведение собрания собственников.

Если земельный участок оформлен в общедолевую собственность дома, владельцы помещений могут решать его судьбу на общем собрании. Как пояснил эксперт, это регулируется частью 1 статьи 44 Жилищного кодекса России.

Машаров отметил, что общее собрание собственников имеет право принимать решения о благоустройстве территории, включая озеленение. Если соседи обнаружат нарушение, они могут пожаловаться, и земельный участок должен будет вернуться в исходное состояние.

Кроме того, нарушителя могут привлечь к административной ответственности по статье 7.1 КоАП (самовольное занятие земельного участка) или по статье 8.8 (использование земельного участка не по целевому назначению).