Член ОП Машаров напомнил о праве на начисление стажа при уходе за пожилым человеком

Фото: День пожилого человека в Черноголовке / Медиасток.рф

Люди преклонного возраста часто нуждаются в помощи с повседневными делами: закупкой продуктов, приготовлением еды, уборкой, оплатой счетов и визитами к врачу. Для таких случаев государство предоставляет несколько видов поддержки, сообщил член Общественной палаты России Евгений Машаров в беседе с RT .

Среди них — оформление ухода, который предусматривает начисление стажа и пенсионных баллов, или услуги социального работника.

«Для официального оформления ухаживающий должен быть трудоспособным и не работать официально. Уход дает право на начисление трудового стажа», — объяснил эксперт.

По его словам, до 2025 года ухаживающий мог получать компенсационную выплату, теперь ее заменили надбавкой к пенсии пожилого человека. Ухаживающий же получает только стаж и пенсионные баллы.