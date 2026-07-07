Член ОП Машаров напомнил о юридических рисках продажи дачи по садовой книжке

Садовая книжка — это документ, который подтверждает членство в СНТ и участие в его жизни, но не дает права распоряжаться имуществом. Об этом заявил член Общественной палаты России Евгений Машаров в беседе с RT .

После покупки дачного участка новый владелец подает заявление на имя председателя СНТ и в течение трех месяцев получает садовую книжку. Документ позволяет участвовать в собраниях и голосовать, а также пользоваться инфраструктурой товарищества.

Однако, по словам эксперта, садовая книжка не является правоустанавливающим или правоподтверждающим документом.

«Соответственно, дачник не может распоряжаться объектом имущества — дарить, менять, завещать и продавать свой участок и садовый домик», — предупредил Машаров.

Если дачник хочет продать, завещать или подарить свой участок, нужно оформить его в собственность. Сейчас это можно сделать в упрощенном порядке по программе дачной амнистии.