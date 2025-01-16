Земли члена банды Цапков не смогли продать на Кубани

Земли члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза в Краснодарском крае не смогли продать на аукционе из-за отсутствия потенциальных покупателей. Об этом сообщили на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротствах.

Торги состоялись на электронной площадке в четверг, 16 января. Единственным участником аукциона была компания — торговый дом «Мельник».

Все остальные не внесли необходимый для участия задаток. В ЕФРСБ отметили, что торги не состоялись в связи с недостаточным количеством участников.

В начале декабря стало известно, что активы члена банды Цапков выставят на торги. Стартовая стоимость участков земли Цеповяза составляла более 2,5 миллиарда рублей. В состав лота вошли 94 объекта, включая сельскохозяйственные участки в поселке Садовый на Кубани.

В 2018 году в СМИ появились фотографии из колонии, где отбывал наказание Вячеслав Цеповяз. Он устраивал застолья с сокамерниками, угощая их крабами и икрой.