Число женщин в репродуктивном возрасте в России снизилось | 360°

Общество 12 мая 2024, 16:17 Число женщин в репродуктивном возрасте в России снизилось Голикова: число женщин в репродуктивном возрасте будет уменьшаться еще долго РИА «Новости»

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Количество женщин в репродуктивном возрасте еще длительное время будет уменьшаться. Об этом на заседании комитета по труду и социальной политике в Государственной думе заявила исполняющая обязанности вице-премьера России Татьяна Голикова.

«Еще длительное время будем наблюдать тенденцию по снижению количества женщин, которые находятся в репродуктивном возрасте», — сказала она.

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Голикова отметила, что с 2028 года ожидается начало прироста количества женщин в возрасте 20-29 лет. По ее словам, судя информации Росстата, по итогам 2023 года коэффициент рождаемости в России составил 1,41.

Президент Владимир Путин подписал указ о целях развития России на ближайшие шесть лет с перспективой до 2036 года. Среди семи пунктов указано, что к 2030 году показатель рождаемости необходимо поднять до коэффициента 1,6.