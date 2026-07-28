Число желающих поступить в педагогические вузы увеличилось

Кравцов: конкурс на бюджетные места в педвузах превысил прошлогодний показатель

В этом году абитуриенты стали чаще подавать документы на педагогические направления подготовки в вузах, конкурс составил более 14 заявлений на одно место. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов .

Во время приемной кампании-2025/2026 на одно место приходилось 12.

«Уверен, что ребята, которые приходят в педвузы, осознанно выбрали путь учителя», — отметил Кравцов.

Он добавил, что педагог закладывает фундамент будущих достижений страны и помогает детям раскрыть их таланты. Глава Минпросвещения также назвал повышение престижа учительской профессии одной из ключевых задач ведомства.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов. Эксперт Минпросвещения, учитель истории и обществознания Классического пансиона МГУ им. М. В. Ломоносова Анна Борисова объяснила, что молодые учителя смогут быстрее адаптироваться и выстроить отношения с учениками и родителями благодаря системе наставничества.