Число выдворенных из России нелегальных мигрантов снизилось

Приставы выдворили из России с начала года более 19 тысяч незаконных мигрантов

Общее число выдворенных из России незаконных мигрантов за первые четыре месяца 2025 года превысило 19 тысяч человек, что немного меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Как сообщил «Интерфакс» , такие данные предоставила Федеральная служба судебных приставов.

В ведомстве объяснили сокращение нелегально живущих в России мигрантов продлением указа президента России об урегулировании правового положения иностранцев и лиц без гражданства до 10 сентября.

«За четыре месяца 2025 года принудительно выдворены за пределы Российской Федерации 19,1 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства. За четыре месяца 2024 года эта цифра составляла 21,7 тысячи», — уточнили в пресс-службе.

На этой неделе Госдума приняла закон об учете мигрантов через специальное мобильное приложение. Новый способ контроля за иностранцами начнет действовать в Москве и Московской области с 1 сентября.

Для встающих на учет иностранцев ввели обязательную регистрацию по местонахождению, сдачу отпечатков пальцев и биометрической фотографии. Приложение, которое приезжим придется установить, позволит отслеживать их передвижение.