Число выдворенных из России нелегальных мигрантов снизилось

Приставы выдворили из России с начала года более 19 тысяч незаконных мигрантов

Фото: РИА «Новости»

Общее число выдворенных из России незаконных мигрантов за первые четыре месяца 2025 года превысило 19 тысяч человек, что немного меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Как сообщил «Интерфакс», такие данные предоставила Федеральная служба судебных приставов.

В ведомстве объяснили сокращение нелегально живущих в России мигрантов продлением указа президента России об урегулировании правового положения иностранцев и лиц без гражданства до 10 сентября.

«За четыре месяца 2025 года принудительно выдворены за пределы Российской Федерации 19,1 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства. За четыре месяца 2024 года эта цифра составляла 21,7 тысячи», — уточнили в пресс-службе.

На этой неделе Госдума приняла закон об учете мигрантов через специальное мобильное приложение. Новый способ контроля за иностранцами начнет действовать в Москве и Московской области с 1 сентября.

Для встающих на учет иностранцев ввели обязательную регистрацию по местонахождению, сдачу отпечатков пальцев и биометрической фотографии. Приложение, которое приезжим придется установить, позволит отслеживать их передвижение.

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