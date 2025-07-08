Число россиянок, способных родить, через 20 лет уменьшится на семь миллионов

Число россиянок репродуктивного возраста к 2046 году сократится на семь миллионов. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции КПРФ, ее слова приводит ТАСС .

«Сейчас это 34 миллиона, а к 2046 году это будет чуть больше 27 миллионов человек», — рассказала она.

При этом вице-премьер отметила, что если 10 лет назад в среднем россияне ориентировались на одного или двоих детей, то сейчас в основном на двоих или троих. Средний возраст первых родов — 26 лет.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что серьезный сдвиг в сторону рождаемости произойдет, если число многодетных семей вырастет в пять раз по сравнению с нынешним.