Эксперт по демографии Крупнов указал на снижение рождаемости в России в 2025 году

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью радио Sputnik высказал мнение о том, при каких условиях может измениться текущая демографическая ситуация в России.

По словам эксперта, в настоящее время Россия переживает глубокий демографический кризис, и для его преодоления необходимо планировать долгосрочные стратегии на 20–30 лет вперед. Юрий Крупнов отметил, что в ближайшие годы число рождений, скорее всего, будет уменьшаться. Он подчеркнул, что за первое полугодие 2025 года вряд ли родится более одного миллиона детей, учитывая, что в 2024 году родилось 1,2 миллиона, а в 2023 — около 1,3 миллиона детей.

Крупнов считает, что серьезный сдвиг в пользу рождаемости может произойти при увеличении числа многодетных семей в пять раз.

«За 20–25 лет мы можем от полуторадетной нынешней семьи условно перейти к коэффициенту 2,5 семьи — это и есть императив восстановления России, прекращение вымирания», — заключил Крупнов.